Biministro Alvarado destaca avances en seguridad migratoria: “Tenemos un 89% más de efectivos del Ejército desplegados”

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, participó este viernes en la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado en Arica, donde entregó detalles sobre los avances en seguridad migratoria.

En concreto, la sesión analizó la puesta en marcha del Plan Escudo Fronterizo y la ejecución del Sistema Integrado de Fronteras (SIFRON).

La autoridad dio a conocer que se está trabajando en dos nuevas etapas; una tiene que ver con los puertos y otra con SIFRON Aduanas.

Respecto a los puertos, dijo que se diseñarán sistemas de control que permitan disminuir riesgos de tráfico. En cuanto a SIFRON Aduanas, recalcó que “es un organismo sumamente importante que tiene la tuición de fiscalización en diferentes recintos: aeropuertos, puertos y carreteras, que hay que modernizarla y darle las condiciones y los recursos para que pueda ejercer de mejor manera sus funciones“.

Avances en seguridad migratoria

En su alocución, Alvarado afirmó que “ya tenemos un significativo avance, casi el 50% de los objetivos que nos propusimos desde el punto de vista de las medidas de contramovilidad a la fecha”.

“Esto ha ido de la mano con un incremento táctico; tenemos un 89% más de efectivos del Ejército desplegados y se han aumentado en más de un 73% los controles en los puntos más vulnerables; tenemos mayor acción, mayor presencia y mayor control en los pasos irregulares”, agregó.

Asimismo, destacó los ejes del Plan de Fortalecimiento Fronterizo, con el objetivo de “reforzar vigilancia y control fronterizo permanente, desincentivar la migración irregular, fortalecer la presencia del Estado mediante una coordinación interagencial efectiva, fortalecer la confianza ciudadana en materia de seguridad fronteriza y desarrollar inteligencia integrada de todas las instituciones que participan en el control de las zonas fronterizas”.