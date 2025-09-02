Captan a gato güiña en reserva nacional del Maule: Especie está en estado vulnerable

El pequeño felino fue encontrado en la Reserva Nacional Los Queules.

Un particular avistamiento quedó registrado en la Reserva Nacional Los Queules (Región del Maule).

Se trata un registro afortunado de un gato güiña (Leopardus guigna) -especie en peligro de extinción-, el cual fue descubierto mientras se realizaba el monitoreo con cámaras trampa de depredadores o fauna que interactúa con anfibios del lugar.

Desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informaron que con este registro “se ratifica la presencia en esta reserva de esta especie que se encuentra en estado vulnerable, en una unidad que mantiene su bosque nativo caducifolio maulino costero, pero que se encuentra inmersa en una matriz forestal fragmentada, rodeada por plantaciones y predios agrícolas”, lo que realza aún más el valor de esta área protegida ubicada en Pelluhue.

El estudio fue liderado por Carlos Reyes, administrador de la unidad, y apoyado por Eliecer Mella, guardaparque de la Reserva Nacional Federico Albert. Y se enfoca en la identificación de depredadores de anfibios. Aunque en este caso, el felino no fue observado alimentándose ni interactuando con estos organismos.

El gato güiña es un pequeño carnívoro que habita en bosques nativos, su alimentación es variada e incluye roedores, aves e insectos, “por lo que su aparición en el área de estudio debe considerarse como parte del conjunto natural de especies en este bosque”.

Reyes destacó que este tipo de registro “contribuye al conocimiento ecológico del área protegida y a la evaluación del rol de diferentes especies dentro de las redes tróficas locales. Esperamos continuar con el monitoreo y análisis de imágenes para obtener más información sobre la fauna asociada a los hábitats de anfibios en la reserva, ya que también aporta insumos para evaluar amenazas, planificar acciones de conectividad y educación ambiental, y fortalecer las estrategias de conservación a nivel de paisaje”.

“La Reserva Nacional Los Queules es un bosque nativo ubicado a 6 kilómetros del océano Pacífico, en medio de plantaciones forestales. Destaca por la protección del queule (Gomortega keule) o hualhual, especie en peligro de extinción. La presencia de especies con problemas de conservación le otorga a la reserva una gran importancia para la preservación de ellas”, señaló Conaf.