Elecciones 2025: Revisa todos los candidatos a la Cámara de Diputadas y Diputados por región

Revisa quiénes postulan a la Cámara Baja en las elecciones parlamentarias de este 16 de noviembre en todo el país.

Este domingo 16 de noviembre se realizarán las elecciones parlamentarias, de forma conjunta con la elección presidencial. Estos comicios se desarrollan el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquel en que el Presidente en ejercicio debe dejar el cargo.

Perfil de los candidatos

En la jornada se elegirán diputadas y diputados. La Cámara de Diputadas y Diputados está compuesta por 155 miembros, distribuidos en 28 distritos electorales, quienes ejercen por cuatro años y pueden repostularse hasta por dos períodos consecutivos. Es decir, una persona podrá permanecer un máximo de 12 años en el cargo.

Se entenderá que un diputado o diputada ha ejercido su cargo durante un período cuando haya cumplido más de la mitad de su mandato, por lo que el límite de años podría variar en casos particulares.

Para postular a la Cámara se requiere tener al menos 21 años, haber completado la enseñanza media y residir dos años en la región correspondiente al distrito electoral. Además, se exige ser ciudadano con derecho a sufragio.

Escaños y partidos políticos

Los partidos políticos pueden definir a sus candidatos mediante elecciones primarias, aunque no están obligados a hacerlo. También pueden participar independientes, quienes deben cumplir con los requisitos y el patrocinio exigido por el Servel.

Durante la votación, cada elector marca solo un candidato por cargo, y el sistema proporcional D’Hondt determina la distribución de escaños. Ningún partido podrá presentar más del 60% de postulantes del mismo sexo.

Conoce a los postulantes a la Cámara de Diputadas y Diputados en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Metropolitana de Santiago, Libertador General Bernardo O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y de la Antártica Chilena.

