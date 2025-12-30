Cancillería evalúa situación de la embajadora Pakarati tras entrevista sobre “autogobierno” de Rapa Nui

El canciller Alberto van Klaveren señaló que “hemos tomado conocimiento bastante tardío de la entrevista” concedida por la embajadora Manahi Pakarati a un medio radial de Nueva Zelandia y que, ante esta situación, se busca “verificar” si se cumplieron los protocolos vigentes en materia de política exterior.

Durante este martes, el canciller Alberto van Klaveren se refirió a la controversia protagonizada por la embajadora de Chile en Nueva Zelandia, Manahi Pakarati.

Cabe recordar que la diplomática publicó una historia en Instagram en la que aparece un letrero con la frase “Libre determinación para la nación Rapa Nui”, a lo que ella agregó “Self-determination for Rapa Nui”.

A esto se suma una entrevista concedida a un medio radial de Nueva Zelandia, en la que planteó: “Tenemos que trabajar en cómo vamos a obtener el autogobierno, porque en mi isla necesitamos el autogobierno”.

Sobre estas declaraciones, el ministro van Klaveren comentó que “hemos tomado conocimiento bastante tardío de la entrevista que dio en septiembre y queremos verificar si se cumplieron o no los protocolos vigentes, justamente en todo lo que tiene que ver con los dichos de nuestros embajadores”.

“Todos los embajadores y todas las embajadoras dependen de la confianza del Presidente de la República, de acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional. Creemos que es muy importante que todos y todas mantengan nuestros principios y políticas en esta materia. Las expresiones de la embajadora Pakarati respecto de situaciones internas que pueden vincularse con las relaciones entre pueblos originarios y nuestro sistema político, entendemos que son expresiones a título personal y no reflejan necesariamente la posición del Gobierno ni de la Cancillería”, agregó.

El pasado 24 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) señaló a La Tercera que tomó conocimiento de la fotografía publicada y que “ese mismo día fue reprendida. Ella se excusó por el error y retiró la imagen de las redes sociales”.

Lo anterior fue remarcado por el titular de Relaciones Exteriores, quien afirmó: “Ella se equivocó en esta materia, ya hemos hecho presente esa equivocación y, como dije anteriormente, lo que estamos evaluando es si se cumplieron o no los protocolos existentes”.

“Nosotros no tenemos constancia de esa solicitud de permiso para dar la entrevista, pero hay que ver también el contexto y las circunstancias en las que se produjo. Eso requiere un análisis mayor que estamos efectuando. Estamos evaluando la situación y no quiero adelantar ninguna conclusión al respecto. Obviamente, al realizar una investigación, todas las opciones están abiertas”, cerró.