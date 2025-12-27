Quién es Manahi Pakarati, la embajadora chilena en Nueva Zelandia reprendida por Cancillería tras publicación en redes

La embajadora de Chile en Nueva Zelandia, Manahi Pakarati, fue reprendida por Cancillería tras publicar una historia en su cuenta de Instagram, donde escribió “autodeterminación para Rapa Nui”.

La embajadora de Chile en Nueva Zelandia, Manahi Pakarati, generó controversia tras publicar una historia en Instagram en la que aparece un letrero con la frase “Libre determinación para la nación Rapa Nui”, a lo que ella agregó “Self-determination for Rapa Nui”.

Tras conocerse el hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) señaló a La Tercera que el 24 de diciembre se tomó conocimiento de la fotografía publicada y que “ese mismo día fue reprendida. Ella se excusó por el error y retiró la imagen de redes sociales”.

¿Quién es Manahi Pakarati?

Según el sitio de la Cancillería, Pakarati es la única diplomática del Servicio Exterior de Chile con ascendencia Rapa Nui y la primera mujer en asumir como embajadora de Chile en Nueva Zelandia.

Actualmente, también ejerce funciones como embajadora concurrente en las Islas Cook, Niue y Fiji.

En cuanto a su formación académica, según publicó Ex-Ante, es bibliotecaria titulada de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), cursó estudios de periodismo en la Universidad de Chile y posee un Magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Victoria de Wellington, en Nueva Zelandia.

En 1998 ingresó a la Academia Diplomática Andrés Bello. Cuenta con 27 años de carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se ha desempeñado como cónsul de Chile en Nueva Zelandia, diplomática multilateral en la Misión Permanente de Chile ante Naciones Unidas, en Nueva York, y diplomática bilateral en la Embajada de Chile en México.

Durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera ejerció como subdirectora de Giras Presidenciales y, en 2022, fue directora de Protocolo durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Respecto a los orígenes de Rapa Nui, Pakarati señaló en una entrevista con El Mostrador: “Hay que empezar por decir que no somos pueblo originario de Chile, porque no estuvimos en el origen del país. Somos de la Polinesia. Nos asociamos recién en 1888. Y en el proyecto de nueva Constitución, por primera vez, vamos a ser reconocidos como parte de este país. Somos una nación que firmó un tratado con Chile”.

Finalmente, al referirse a su historia personal, hija de padre originario de Rapa Nui y madre de San Bernardo, remarcó: “Nací con las tres desventajas más grandes de este mundo: ser mujer, ser indígena y ser pobre. Lo que me motiva, apasiona y mueve es Rapa Nui. Ser un orgullo para ellos es ser fiel a mi objetivo. Puedo decir que vengo de una cueva y ahora soy embajadora de la República. Llegué a lo más alto de mi carrera, no tengo nada que probarle a nadie. Estoy feliz con mis logros”.