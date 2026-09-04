Canciller envió carta de reproche a embajador en Israel tras polémica entrevista: Zaliasnik no solicitó autorización

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, reveló que se enviará una nota de reproche al embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, tras la polémica ocurrida por sus dichos sobre la comunidad palestina.

Los hechos se originaron en una controversial entrevista que Zaliasnik dio al programa “Defending Israel” del canal JBS, en la cual cuestionó las cifras que maneja la comunidad palestina en Chile.

En concreto, afirmó que ellos “juegan con los números” y apuntó a que las cifras han variado desde 250 mil hace 20 años a 800 mil en la actualidad, en circunstancias en que no existe un censo que distinga el origen étnico de las personas en el país.

La situación generó molestia en la comunidad palestina y también a nivel político. Desde el Gobierno señalaron que Zaliasnik no solicitó autorización para otorgar la entrevista.

¿Qué dijo el canciller sobre Zaliasnik?

Esta mañana, en entrevista con T13 Radio, Pérez Mackenna se refirió a la situación y afirmó que el embajador había estado realizando bien su trabajo hasta el momento de su participación en el programa.

En ese sentido, afirmó que “lo que ocurrió en esa entrevista no representa la opinión del gobierno”.

Y agregó que eso “significa solicitarle a él que corrija sus dichos en público, haciendo una declaración pública; significa mandarle una nota de reproche por lo que él hizo en esta entrevista”.

Consultado sobre si el embajador pidió autorización, como deben hacer todos los embajadores, para realizar una entrevista, el ministro respondió: “No la pidió; me parece mal, eso fue justamente lo que presentamos”.

“Esto fue una cosa muy desafortunada que se salió del trabajo que él estaba haciendo y que era positivo. Y si no hubiera sido por esta declaración, probablemente no estaríamos criticándolo hoy día, obviamente que no, pero al haberlo hecho, obviamente que se genera un problema que hay que acometer”, aseveró.