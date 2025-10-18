Campillai en aniversario del estallido social: “El presidente Boric hizo 1% de lo que comprometió a las víctimas, nos defraudó”

En una entrevista, la senadora sostuvo que “no se ha hecho nada por las víctimas, ni por las familias de las víctimas de la revuelta”.

Este sábado, la senadora Fabiola Campillai apuntó contra el presidente Gabriel Boric en el marco de un aniversario del estallido social, afirmando que “defraudó” a las víctimas.

“Nos defraudó”

En entrevista con La Tercera, Campillai, quien perdió la vista, el olfato y el gusto tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en noviembre de 2019, sostuvo que el gobierno “prometió, que dijo que lucharía, que estaba comprometido supuestamente con nosotros, pero hoy día falta mucho”.

Afirmó que no se ha hecho “ni la mitad” de lo debido: “el presidente mandató a avanzar en reparación. Se hicieron encuentros participativos, informes que se entregaron al Ejecutivo y que nunca fueron leídos (…). Cuando estábamos empezando este gobierno, pensábamos que tendríamos la reparación que necesitamos”.

Sobre el presidente, dijo que en un inicio creyeron en él. “En un principio lo apoyamos y estábamos contentos porque iba a haber justicia, verdad, un proyecto de reparación, pero hoy sentimos que hay una deuda tremenda en materia de derechos humanos, y no solo desde el estallido, sino también desde la dictadura”.

“No se ha hecho nada por las víctimas, ni por las familias de las víctimas de la revuelta. El Presidente hizo el 1% de lo que comprometió a las víctimas del estallido, nos defraudó totalmente. Y hoy ya no podemos esperar nada, porque es un gobierno que ya va de salida”, agregó la senadora.