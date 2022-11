En el marco del paro nacional indefinido iniciado por los camioneros, Carlos Galaz, vocero de los camioneros de Paine, aseguró en CNN Chile que “no nos sentimos reflejados por Sergio Pérez“, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC). Esto, ya que dicha agrupación no se encuentra movilizada y se reunirá esta jornada con el Gobierno.

“Ni lo conozco y eso que nosotros somos transportistas a nivel nacional. Nunca nos hemos sentido reflejados por él, nadie lo conoce, yo no lo conozco, no sé quién es. Yo lo he visto en la tele”, aseguró.

Respecto a las peticiones del gremio, el vocero manifestó que “queremos que los dirigentes de la Confederación Fuerza del Norte sean recibidos en La Moneda y puedan dialogar con el Gobierno para que entiendan nuestras problemáticas, que no son las mismas de los grandes empresarios”.

“En pedir ni hay engaño y la necesidad es tan grande que somos capaces de todos. Los camiones ya no se mueven porque no tienen cómo abastecerse“, sostuvo.

Finalmente, Galaz señaló que “necesitamos soluciones, no mesas de trabajo. Los camiones no se están moviendo porque no hay recursos para poder movilizarnos, tenemos que demostrar nuestro malestar, demostrar cómo lo estamos pasando”.