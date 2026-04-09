Camioneros advierten al Gobierno: “Cualquier nuevo aumento en el precio del diésel hará inevitable una movilización nacional”

Desde la Confederación Nacional de Transportistas de Carga (CNTC) aseguraron que es un momento "extremadamente complejo para los transportistas, especialmente para los pequeños y medianos".

El gremio de camioneros realizó una advertencia en medio de la histórica alza en el precio de los combustibles que se ha producido durante las últimas semanas.

Esto, luego de la reunión sostenida por la Confederación Nacional de Transportistas de Carga (CNTC) en el Ministerio de Hacienda.

Luego de dicha cita, el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, alertó que están viviendo un “momento extremadamente complejo para los transportistas. Especialmente para los pequeños y medianos, que no han logrado traspasar los incrementos anteriores a tarifa”.

Del mismo modo, apuntó aque “se nos prometieron herramientas que hasta hoy no existen“.

“Los transportistas quedan en total desprotección frente a los generadores de carga”, complementó Pérez.

Finalmente, el dirigente de la CNTC aseguró que “si el Gobierno no cumple los compromisos asumidos y se concreta una nueva alza, el paro será inevitable (…) cualquier nuevo aumento en el precio del diésel hará inevitable una movilización nacional“.