Vallejo cuestiona primeros siete meses de Kast y acusa que Gobierno “no ha cumplido nada de lo que prometió”

La exministra vocera Camila Vallejo (PC) realizó una dura evaluación de los primeros siete meses del Gobierno del Presidente José Antonio Kast y acusó al Ejecutivo de incumplir las promesas realizadas durante la campaña.

En entrevista con The Clinic, Vallejo sostuvo que “el candidato Kast le pediría hoy día la renuncia al Presidente Kast, porque no ha cumplido nada de lo que prometió”.

La exsecretaria de Estado cuestionó las decisiones adoptadas por el Gobierno en materia económica y presupuestaria y aseguró que existe una desconexión entre sus medidas y las necesidades de la población.

“A siete meses de gestión del Presidente Kast, no puedes seguir echándole la culpa al gobierno anterior”, afirmó, al referirse al escenario de empleo y crecimiento económico.

Vallejo también criticó los ajustes contemplados en el Presupuesto 2027 y mencionó entre ellos la eliminación de recursos para el programa Yo Elijo mi PC y modificaciones en otras partidas sociales. Según planteó, “eficientar el gasto del Estado” no debe traducirse en reducir beneficios para la población.

El rol de Bachelet y la oposición

Durante la entrevista, Vallejo también abordó la posibilidad de una tercera candidatura presidencial de Michelle Bachelet y valoró que la exmandataria mantenga disposición para participar del debate político.

La exministra sostuvo que Bachelet puede cumplir un rol de unidad dentro del progresismo, aunque planteó que una eventual definición presidencial corresponde a una etapa posterior.

Vallejo también realizó una autocrítica a la izquierda y al progresismo por haber reaccionado tarde al crecimiento de sectores que ella identifica como de extrema derecha, especialmente en la disputa de ideas en redes sociales y espacios digitales.

“La extrema derecha leyó mejor a Gramsci que la izquierda”, afirmó, al señalar que uno de los desafíos de la oposición será construir un proyecto político capaz de ampliar su respaldo social.