“De un mal puede salir un bien”: Los cambios que Kast propone para el sistema de nombramiento de jueces, notarios y conservadores

En el Debate ARCHI 2025, el candidato de oposición defendió la necesidad de reformar con rapidez los mecanismos de designación en el Poder Judicial y el sistema registral, acusó al gobierno de bloquear avances en probidad y sostuvo que los casos recientes de corrupción pueden abrir paso a una modernización profunda del Estado.

El candidato presidencial José Antonio Kast planteó modificaciones estructurales al sistema de nombramiento de jueces, notarios y conservadores durante su intervención en el Debate ARCHI 2025, donde abordó la crisis abierta por los casos de corrupción que involucran a funcionarios del Poder Judicial y operadores ligados al sistema registral.

Consultado por el periodista Iván Valenzuela sobre la reforma impulsada en el Congreso y la demora reconocida por la presidenta de la Comisión de Constitución del Senado, Kast sostuvo que su sector ya había propuesto mecanismos para reducir la influencia política en la designación de magistrados. Valoró que en los equipos de distintos candidatos existan ideas comunes en probidad y afirmó que “hay que sacar la política del nombramiento para que no se plantee esto dentro de los cuoteos”.

Ante la posibilidad de incluir un sistema de sorteo como método de designación —propuesta impulsada por el diputado Johannes Kaiser— el candidato señaló que “habrá que ver cuál es la mejor fórmula”, pero insistió en que el gobierno actual “es incapaz de impulsar cambios porque transa para favorecer intereses propios”. Agregó que se requiere un proceso “rápido” y con nuevas reglas.

“De un mal puede salir un bien”

Respecto al fallido proyecto de reforma a notarios y conservadores, Kast afirmó que la situación es comparable a otras crisis institucionales y lanzó una frase que sintetizó su análisis: “Lo mismo, lo mismo. Lo que pasa es que hoy día, de un mal, puede salir un bien”. Como ejemplo, mencionó que la pandemia obligó a avanzar en digitalización y que los escándalos de corrupción podrían servir para modernizar funciones críticas del Estado. “Esta corrupción nos va a ayudar a develar”, dijo, aludiendo a casos recientes y a la labor de la Contralora Dorothy Pérez.

El candidato también destacó gestiones en materia de probidad, poniendo como ejemplo la persecución del fraude en licencias médicas: “Una persona, con las mismas leyes, con los mismos funcionarios y con poco presupuesto, hizo algo que nadie había hecho antes”. Añadió que su plan busca “mover el optimismo en la economía” y abordar brechas en materias como migración irregular.

Consultado sobre la Ley de Fármacos II y la profundidad de una eventual reforma al sistema registral, Kast respondió afirmativamente y afirmó que debe haber cambios “de todas maneras”. Para llevarlo adelante, aseguró que su propuesta se basa en la transformación del Estado digital.

“Los notarios también tienen que dar el paso en eso”, señaló, criticando prácticas aún vigentes: “Si hay cosas que son ridículas, cuando uno lleva una foto de algo y dice firmó ante mí”.

Kast cerró la interacción proponiendo volver a discutir artículos rechazados en el Congreso: “Se volverá a plantear si no firmé delante del notario, firmé delante del funcionario del notario. Entonces, develemos las cosas y arreglemos lo que hay que arreglar”.