Cámara rechaza eliminar financiamiento de oficinas y gastos de expresidentes en Presupuesto 2027

Esta tarde, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó las asignaciones por parte del Senado correspondientes a los expresidentes vivos de la República.

Estos montos están establecidos bajo la Ley 19.672, la cual alcanza un total de $915.746.000 según lo señalado en la actual propuesta del Presupuesto 2027.

La iniciativa fue rechazada por 54 a favor, 75 votos en contra y 7 abstenciones.

El resultado se produjo tras una indicación presentada por el diputado Javier Olivares (PDG), el cual buscaba eliminar el financiamiento de gastos como arriendo de oficinas, transporte y movilización, manteniendo únicamente la dieta que les corresponde.

Tras ello, el parlamentario apuntó contra los exmandatarios y llamó a que “se pongan a mandar currículum” y busquen trabajo para contribuir al financiamiento de sus oficinas. “Ya no puede seguir haciendo eso con plata de todos los chilenos”, cuestionó.

Por otro lado, la diputada Daniela Serrano (PC) criticó que esta acción solo pareciera estar centrada en las acciones de Michelle Bachelet y de Gabriel Boric.

“¿Están en contra de esta institución o ven en particular en los dos ex presidentes, que en estos momentos han tenido una crítica con el presidente de la República a propósito del manejo de las relaciones exteriores, un peligro de una candidatura? Porque uno no se lo explica de otra manera”, afirmó.

La indicación contó con el apoyo del oficialismo y las bancadas del Partido Nacional Libertario y de los integrantes del PDG.