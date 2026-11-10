Dólar se dispara casi $15 y cierra sobre los $980 tras sorpresivos datos de la inflación de Estados Unidos

El dólar cerró con un fuerte avance este martes, luego de que la inflación de Estados Unidos superara las expectativas del mercado y reforzara las apuestas por un alza de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en diciembre.

La divisa estadounidense terminó la jornada en $984,79, con un alza de $14,8 respecto del cierre anterior, con lo que borró en una sola sesión toda la baja que había anotado el lunes. El índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos subió 0,4% en octubre, mientras que la inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles como los de la energía y los alimentos, avanzó 0,3%.

Ambas cifras se ubicaron una décima por sobre lo esperado, en el último dato de inflación antes de la reunión de diciembre de la Fed.

Cobre también presionó al peso chileno

El cobre, principal producto de exportación de Chile, tampoco ayudó al peso. El metal retrocedía 1,47% en la Bolsa de Comercio de Nueva York (Comex), hasta los US$ 6,25 la libra, golpeado por la fortaleza del dólar a nivel global.

El petróleo, en tanto, se mantuvo cerca de los niveles de las últimas sesiones, luego del fuerte desplome del lunes. El WTI, referencia para Estados Unidos, caía 0,78%, hasta los US$ 86,17 por barril, mientras que el Brent, de referencia en Europa, retrocedía 0,91%, hasta los US$ 91,73.

Según Agustín Vargas, analista de mercados de Capitaria, tras el dato de inflación el mercado pasó a descontar por completo un alza de 25 puntos base en la tasa de la Fed en diciembre y otra de igual magnitud en el primer trimestre de 2027.

Mercado aumenta apuestas por alzas de tasas en Estados Unidos

A esto se sumó el gobernador de la Fed, Christopher Waller. “La reacción en tasas fue fuerte. El rendimiento del bono del Tesoro a dos años saltó 12,4 puntos base, mientras el gobernador Christopher Waller reiteró que votaría por un alza de 50 puntos base si la inflación subyacente se mantiene cerca de 0,3% o más”, explicó Vargas.

En ese escenario, el índice dólar (DXY), que mide el valor de la divisa frente a una canasta de monedas, subió hasta los 102,21 puntos, desde los 101,58 de la mañana. Una tasa de interés más alta en Estados Unidos hace más atractivo invertir en dólares, lo que fortalece a la divisa frente a otras monedas, como el peso chileno.

En el plano local, Vargas apuntó a la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central, publicada este martes, en la que los economistas consultados recortaron su proyección de crecimiento para este año a 0%, desde el 0,2% del mes anterior. “El dato suma una señal de debilidad interna que tampoco juega a favor del peso”.

Dólar podría acercarse a los $990 en el corto plazo

Juan Ortiz, senior account manager de XTB, coincidió en que la inflación en Estados Unidos aumentó las apuestas por una política monetaria más restrictiva. “El mercado ya descuenta ampliamente un alza de 25 puntos básicos en diciembre, mientras que una subida de 50 puntos básicos comienza a ganar relevancia como escenario de riesgo”.

“De mantenerse las expectativas de mayores tasas de interés en Estados Unidos y la debilidad del cobre, el dólar podría extender sus avances hacia los $990 en el corto plazo. Por el contrario, una corrección que lleve al tipo de cambio por debajo de los $975 abriría espacio para retrocesos hacia los $970”, sostuvo Ortiz.

En lo técnico, Vargas indicó que el dólar rompió con fuerza la resistencia de $978 que venía frenando las alzas. Mientras se mantenga sobre ese nivel, el sesgo de corto plazo es alcista.