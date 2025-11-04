Cámara aprueba “Ley Tommy Rey”: Proyecto que protege derechos de músicos en plataformas digitales pasa al Senado

La propuesta es conocida como “Ley Tommy Rey” en reconocimiento del fallecido cantante y compositor Patricio Zúñiga Jorquera, quien dejó un legado en la música popular nacional. ¿En qué consiste el proyecto?

Este lunes, la Sala Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que protege los derechos de los artistas en plataformas digitales, también conocida como “Ley Tommy Rey”.

La iniciativa se respaldó en general por 121 votos a favor y cinco abstenciones. Luego, en particular, se rechazaron indicaciones referidas a eliminar el carácter intransferible de recibir una remuneración, y finalmente se apoyó el texto por 124 votos a favor y tres abstenciones.

La iniciativa, que se originó en una moción impulsada por la diputada Marta González junto a otros legisladores, pasó así a segundo trámite, por lo que ahora será vista en el Senado.

¿En qué consiste la Ley Tommy Rey?

La propuesta, que modifica la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual, reconoce el derecho a remuneración para los músicos por las interpretaciones en discos o en formatos audiovisuales disponibles en las plataformas digitales .

La iniciativa legal define que los artistas, intérpretes y ejecutantes, incluso después de la cesión de sus derechos patrimoniales, tendrán el derecho irrenunciable e intransferible a percibir una remuneración .

Según indica la moción, Zúñiga, así como otros intérpretes, no presentan una adecuada protección de sus derechos, ello porque plataformas digitales y usos comerciales de sus interpretaciones son comunes, pese a no contar con autorización ni mediar pagos con los músicos.