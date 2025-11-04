Cámara aprueba “Ley Tommy Rey”: Proyecto que protege derechos de músicos en plataformas digitales pasa al Senado
Por CNN Chile
04.11.2025 / 08:30
La propuesta es conocida como “Ley Tommy Rey” en reconocimiento del fallecido cantante y compositor Patricio Zúñiga Jorquera, quien dejó un legado en la música popular nacional. ¿En qué consiste el proyecto?
Este lunes, la Sala Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que protege los derechos de los artistas en plataformas digitales, también conocida como “Ley Tommy Rey”.
La iniciativa se respaldó en general por 121 votos a favor y cinco abstenciones. Luego, en particular, se rechazaron indicaciones referidas a eliminar el carácter intransferible de recibir una remuneración, y finalmente se apoyó el texto por 124 votos a favor y tres abstenciones.
La iniciativa, que se originó en una moción impulsada por la diputada Marta González junto a otros legisladores, pasó así a segundo trámite, por lo que ahora será vista en el Senado.
¿En qué consiste la Ley Tommy Rey?
- La propuesta, que modifica la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual, reconoce el derecho a remuneración para los músicos por las interpretaciones en discos o en formatos audiovisuales disponibles en las plataformas digitales.
- La iniciativa legal define que los artistas, intérpretes y ejecutantes, incluso después de la cesión de sus derechos patrimoniales, tendrán el derecho irrenunciable e intransferible a percibir una remuneración.
- Es conocida como “Ley Tommy Rey” en reconocimiento del fallecido cantante y compositor Patricio Zúñiga Jorquera, quien dejó un legado en la música popular como exponente de la cumbia.
- Según indica la moción, Zúñiga, así como otros intérpretes, no presentan una adecuada protección de sus derechos, ello porque plataformas digitales y usos comerciales de sus interpretaciones son comunes, pese a no contar con autorización ni mediar pagos con los músicos.