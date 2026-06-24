Cámara aprueba ley “antiencapuchados”: Penas por delinquir con el rostro oculto podrían llegar a 5 años

La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó este miércoles el proyecto de ley “antiencapuchados” con 100 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones.

La iniciativa busca endurecer las sanciones contra quienes cometan delitos contra el orden público y oculten su rostro con elementos como capuchas o máscaras, de forma que no puedan ser identificados por las autoridades.

De esta forma, la medida aumentará las penas de presidio menor en su grado mínimo a “entre 541 días y 3 años de cárcel”, mientras que las de grado medio se elevarán hasta poder llegar a los 5 años.

Además, la norma contempla aplicar una sanción más severa para los encapuchados que cometan el delito de saqueo. “En tales casos, los tribunales deberán aplicar el máximo de la pena contemplada para dicho ilícito”, detalló el comunicado de la Cámara baja.

Ahora el proyecto de ley que está en su primer trámite será remitido al Senado para su posterior discusión.

La discusión en la Cámara

Los parlamentarios a favor de la iniciativa argumentaron que el objetivo de esta “es terminar con la impunidad con la que actúan los encapuchados que alteran el orden público o generan daños a la propiedad pública y privada escondidos en el anonimato”. Asimismo, durante el debate del proyecto recordaron los hechos ocurridos durante el estallido social del 18 de octubre de 2019.

En cambio, los diputados en contra sostuvieron que “las leyes penales no pueden ser modificadas solo para responder a hechos del minuto, sin consistencia estructural” y que “solo se elevan desproporcionalmente las sanciones”.

Finalmente, agregaron que la iniciativa “podría llegar a sancionar con mayor rigor a conductas de desorden público que una violación“.