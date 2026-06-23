Cámara aprueba acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.

La acción había sido presentada por parlamentarios del Partido Republicano y Partido Nacional Libertario, y luego contó con el apoyo de parte de las bancadas oficialistas.

Sin embargo, distintos personeros plantearon que el momento en que se presentó el libelo no fue el mejor, ya que el Congreso se encuentra tramitando la megarreforma del Gobierno.

En todo caso, ayer el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) desestimó inconsistencias en las proyecciones de deuda durante el gobierno anterior.

Durante la jornada, además, la comisión revisora de la AC recomendó rechazar el libelo.