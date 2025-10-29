Cámara de Diputados respalda acusación constitucional contra juez Antonio Ulloa: Pasará al Senado

La acusación fue visada con 141 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. El libelo deberá ser revisado en el Senado.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la acusación constitucional contra el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.

La acusación fue visada con 141 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. De esta forma, el libelo deberá ser revisado en el Senado y, en caso de ser aprobado, será removido de su cargo y quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años.

La acción fue presentada hace algunas semanas por parte de diputados oficialistas, debido al rol del magistrado en el Caso Audios.

La Corte Suprema abrió un cuaderno de remoción en contra de Ulloa, quien es cuestionado por diversas acciones relacionadas con la probidad.

En detalle, se trató de su presunta intervención en nombramientos al interior del Poder Judicial, sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla y entrega de información privilegiada. Sin embargo, el Pleno del máximo tribunal judicial rechazó remover a Antonio Ulloa.

Tras ello, parlamentarios presentaron la acusación constitucional y ayer martes, la comisión revisora aprobó su admisibilidad, pasando a Sala este miércoles.