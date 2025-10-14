País elecciones

Por calumnia e injurias: Johannes Kaiser interpone querella contra Parisi por acusarlo de “intento de corrupción”

Por CNN Chile

14.10.2025 / 17:28

En el documento judicial, el parlamentario argumenta que su honra y reputación —tanto a nivel personal como en su rol como autoridad pública— se han visto gravemente afectadas.

En una nueva escalada de tensión dentro de la carrera presidencial, el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, presentó este lunes una querella por injurias y calumnias contra su contrincante político, Franco Parisi, abanderado del Partido de la Gente (PDG).

La acción legal fue ingresada ante el 8.º Juzgado de Garantía de Santiago y se enmarca en declaraciones recientes de Parisi, quien acusó a Kaiser de un presunto “intento de corrupción” por no renunciar a su dieta parlamentaria durante el periodo de campaña presidencial.

Los detalles de la querella

En el documento judicial, Kaiser argumenta que su honra y reputación —tanto a nivel personal como en su rol como autoridad pública— se han visto gravemente afectadas por afirmaciones que, asegura, fueron difundidas ampliamente por diversos medios de comunicación.

Uno de los episodios clave que motivó la querella ocurrió el pasado 2 de octubre, cuando Parisi propuso públicamente una iniciativa bautizada como “Ley Kaiser”.

La medida, según explicó, buscaría impedir que autoridades como diputados, senadores, alcaldes o gobernadores puedan mantener sus cargos mientras postulan a otro puesto de elección popular.

Durante la misma intervención, el líder del PDG calificó a Kaiser como “limitado intelectualmente” y señaló que su decisión de seguir recibiendo dieta parlamentaria durante la campaña presidencial constituiría “un intento de corrupción”.

Hasta el momento, ni Parisi ni Kaiser han emitido declaraciones públicas tras la presentación de la querella.

