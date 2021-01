El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aumentó su aprobación en 9% en la encuesta Cadem durante la semana en que se dio a conocer su eventual salida del gabinete. Con esto, pasó de 32% a 41%.

El secretario de Estado, quien estaría preparando su renuncia a su cartera para convertirse en la carta presidencial de Evópoli, tiene un nivel de conocimiento popular de 76% y una desaprobación de 54%.

En la evaluación del Gobierno, continúa siendo el ministro de Salud, Enrique Paris, el mejor evaluado con 59%. Le siguen la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza (58%), la subsecretaria de Prevención del Delito, Karla Rubilar (52%), el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward (50%), la titular de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett (49%), y el ministro del Interior, Rodrigo Delgado (49%).

El presidente Sebastián Piñera, en tanto, tuvo un alza de 7 puntos en su aprobación, llegando en la tercera semana de enero a 19% desde el 12% de mediados de diciembre. Por el contrario, 71% desaprueba su gestión.

Por último, es el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien lidera las preferencias presidenciales espontáneas con 8%. Le siguen el jefe comunal de Las Condes, Joaquín Lavín (6%), su par de Providencia, Evelyn Matthei (4%), el ex presidente de BancoEstado Sebastián Sichel (4%), el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast (3%), la diputada Pamela Jiles (2%), la ex presidenta Michelle Bachelet (2%) y la ex ministra Paula Narváez (2%).

Respecto a quién cree que será el próximo presidente de Chile, Lavín es quien lidera con 16%, seguido por Jadue con 8%.

Revisa en detalle los resultados de la encuesta acá: