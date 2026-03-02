Cable submarino: Ministro Muñoz expone ante comisión y Alvarado descarta que Kast estuviera informado

Ante la Comisión de Obras Públicas de la Cámara, el ministro Juan Carlos Muñoz aseguró que el proyecto de cable submarino está en “evaluación” y que solicitó antecedentes para analizar si la iniciativa podría afectar la seguridad del país. Por otra parte, la futura administración de José Antonio Kast negó las declaraciones del Presidente Gabriel Boric respecto de que existiera conocimiento previo del proyecto.

Durante la tarde de este lunes, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones citó al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, en medio de las controversias que se han generado por el proyecto de cable submarino Chile–China Express.

En la instancia, el secretario de Estado señaló que la propuesta entregada por el consorcio chino se encuentra actualmente en la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

“Lo único que se dejó sin efecto fue mi firma, que había aprobado ese decreto que permitía enviarlo a la Contraloría para la eventual aprobación del primero de los 13 pasos que hay que cumplir”, aclaró, y agregó que la iniciativa se encuentra en una etapa de evaluación y continúa su tramitación.

En esa línea, sostuvo que se solicitó a los organismos de seguridad antecedentes sobre cómo este proyecto podría o no afectar la seguridad nacional. Además, se pidió a la empresa esclarecer las dudas en esta materia.

Asimismo, explicó que el proyecto llegó el 26 de noviembre y que antes de eso el Gobierno no tenía “ninguna información”. Además, aseguró que el cable submarino entre Hong Kong y Concón “es un cable que lo hemos tramitado como se han tramitado muchos otros permisos en el país”.

“El presidente electo nunca fue informado”

El Presidente de la República, Gabriel Boric, señaló que José Antonio Kast ya tenía información sobre el proyecto. Sin embargo, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, negó la versión del Ejecutivo.

“Nosotros vemos con cierto grado de preocupación las declaraciones del Mandatario Boric, ya que no se condicen con la realidad (…) El presidente electo nunca fue informado ni tuvo conocimiento de esta situación relacionada con el cable chino”, comentó.

Estas declaraciones se enmarcan en la previa de la reunión entre Kast y Boric para abordar la iniciativa, instancia en la que la futura administración deberá decidir si continuará o no con su tramitación.