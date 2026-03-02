País cable chino

Diputado René Alinco pide el retiro de Brandon Judd tras la sanción de EE.UU. por el cable submarino: “Basta de que el embajador norteamericano se siga entrometiendo”

Por Miguel Buksdorf

02.03.2026 / 20:03

Durante la sesión de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara, el diputado René Alinco solicitó el retiro de Brandon Judd como embajador de Estados Unidos en Chile. En la instancia, se aprobó enviar un oficio a la Cancillería para formalizar la petición.

Durante este lunes, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara abordó la controversia que se ha generado en torno al proyecto de cable submarino chino.

En la instancia participó el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien expuso sobre la iniciativa. En ese contexto, en medio de la sesión, el diputado independiente René Alinco solicitó pedir el retiro de Brandon Judd como embajador de Estados Unidos en Chile.

“El problema fundamental es de soberanía. Basta de que el embajador norteamericano se siga entrometiendo en decisiones que le corresponden a nuestro país”, sostuvo Alinco.

Desde su perspectiva, cuestionó que la autoridad estadounidense tuviera más información que la Cámara: “Me parece inconcebible”.

En esa línea, el parlamentario pidió realizar una votación para enviar un oficio a la Cancillería solicitando el retiro de Judd.

La votación se llevó a cabo al cierre de la sesión y concluyó con tres votos a favor, uno en contra y una abstención, con lo que se aprobó la solicitud de la Comisión de Transportes para pedir el retiro del diplomático estadounidense.

