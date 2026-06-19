Búsqueda de niños haitianos: Temuco ubicó a 21 menores de edad del listado dado por Contraloría

La Municipalidad de Temuco confirmó este viernes que encontró a 21 niños haitianos en la comuna, en el marco del plan de búsqueda que se activó desde el Estado para dar con el paradero de los más de 200 menores de edad que ingresaron al país sin control migratorio.

A través de un comunicado, el municipio informó que “una vez conocida la información emanada desde Contraloría General de la República (CGR), la cual indicaba que en Temuco existían 38 casos, inmediatamente la Oficina Local de la Niñez, dependiente del Departamento de Seguridad Pública del municipio, dispuso de tres equipos de profesionales para corroborar la información”.

De estos 38 casos, se logró dar con la ubicación de 21 menores de edad, cuyo estado se detalla a continuación:

8 están con visita domiciliaria efectiva.

12 con contacto telefónico y visita pendiente.

1 fuera de Temuco, en la comuna de Nueva Imperial.

Agregaron que “8 casos se encuentran con nula información para el contacto, y en otros 9 se está insistiendo con los llamados telefónicos“.

Además, señalaron que apenas se conoció la información, el municipio desplegó a los equipos de la Oficina Local de la Niñez (OLN), Seguridad Pública, Salud y Educación para “cruzar la información que se recibió desde CGR y del SERNAMIG”.

Por último, informaron que el alcalde Roberto Neira convocó a una sesión extraordinaria para el lunes 22 de junio en la Mesa de Articulación Interinstitucional Comunal (Maic) para coordinar el trabajo entre las entidades encargadas de niñez, migración, salud, educación, asistencia social y seguridad.

Esto con el objetivo de promover “una respuesta articulada y con enfoque de derechos que permita resguardar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes involucrados”.

Cabe recordar que durante la jornada del viernes pasado, la Municipalidad de Estación Central halló a 7 menores y, en paralelo, la Policía de Investigaciones (PDI) encontró a otros 25.