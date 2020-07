VIDEO RELACIONADO – Mario Desbordes por crisis en Chile Vamos: “Todos tenemos tarea para la casa” ( 01:51)

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, insistió este lunes en que esta semana será “un punto de inflexión” para Chile Vamos y en que espera que la coalición se ordene tras las tensiones surgidas luego de la votación del proyecto que permitiría retirar hasta el 10% de los fondos de las AFP.

En conversación con Cooperativa, Blumel dijo que es necesaria “una reflexión sobre qué nos pasó y sobre cómo mejoramos, señalamos que acá había responsabilidades compartidas, hemos estado dialogando y conversando con nuestros partidos para asumir esas responsabilidades“.

En la misma línea, el ministro pidió a los partidos oficialistas “la máxima cooperación y colaboración para esta semana tener un punto de inflexión“, aludiendo a la votación en particular de la iniciativa que se llevará cabo el miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados.

El titular de Interior reiteró también sus críticas al proyecto, asegurando que “afectará las pensiones, las personas que retiren van a tener menores pensiones, porque la forma en que se discutió es muy discutible (…) es atribuirse las facultades del presidente de la República en cuanto a gasto público y seguridad social“.

De acuerdo al secretario de Estado, la iniciativa puede llegar a significar un gasto fiscal de US $18 mil millones: “si eso pasa, el acuerdo económico y social para enfrentar la pandemia no lo vamos a poder financiar, porque ese acuerdo ya son US $12 mil millones, es una cifra gigantesca. Avanzar con esto rompe la posibilidad de poder concretar el acuerdo económico y social que tanto Gobierno como oposición suscribimos hace un mes“.

Sobre la votación, que incluyó 13 sufragios a favor por parte de diputados oficialistas, el ministro comentó que “parece que para muchos hacer lo correcto es lo popular y eso se llama populismo”.

“Lamentablemente, al parecer en algunos sectores de nuestra coalición también el populismo ha empezado a coquetear y eso tenemos que cortarlo de plano y de raíz, el populismo hace mucho daño”, agregó.