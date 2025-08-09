Bromometcatinona: Primera incautación en Chile de la droga sintética que causa efectos similares al éxtasis

Por primera vez en Chile, la PDI incautó bromometcatinona, una droga sintética con efectos similares al éxtasis, que se pretendía distribuir en fiestas masivas de la RM.

La bromometcatinona es una droga de diseño que intenta replicar los efectos del MDMA y la cocaína.

El comisario Gonzalo Santander, jefe de la Brigada Investigadora de Sustancias Químicas Controladas (Brisuq), explicó que sus efectos se producen en bajas concentraciones, “lo que la hace sumamente peligrosa”. Además, señaló que no existen estudios sobre sus efectos a largo plazo.

Esta sustancia se consume principalmente por vía oral y también puede ser esnifada, aunque la primera forma es la más común. Santander detalló que “provoca exaltación, efectos eufóricos y busca aumentar la capacidad de contacto entre personas, similar al éxtasis”.

Aunque estas sustancias llevan años circulando en Europa, Chile registró su primera incautación reciente.

Los detalles del operativo en Chile

Según informó The Clinic, una mujer que viajaba desde Madrid a Santiago fue detenida por la Brigada Antinarcóticos del Aeropuerto de la Policía de Investigaciones (PDI), tras ser encontrada con más de seis kilos de drogas sintéticas, entre ellas bromometcatinona.

La PDI detalló que la mujer no tenía antecedentes policiales y que llevaba adheridos a su cuerpo 2.983,3 gramos de MDMA y 3.323,2 gramos de 3-bromometcatinona.

La droga incautada fue avaluada en 350 millones de pesos.

El subprefecto Sergio Paredes, jefe de la Brigada Antinarcóticos del Aeropuerto, explicó que durante la entrevista con la detenida se realizó una revisión de sus pertenencias, donde se identificó una faja de confección artesanal oculta bajo su ropa. Esta contenía una sustancia de color ocre que, al ser sometida a la prueba de campo correspondiente, arrojó resultado positivo para la presencia de MDMA.

Además, durante el procedimiento se inspeccionó su maleta, donde se encontró un doble fondo que ocultaba la droga.

“La investigación determinó que estas sustancias ilícitas iban a ser comercializadas en diferentes sectores de la Región Metropolitana, principalmente en fiestas masivas como también en conciertos, toda vez que son drogas de síntesis utilizadas en estos eventos”, concluyó.