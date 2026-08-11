Reencuentro en Uruguay: Gabriel Boric y sus exministros se reunirán en el Congreso Panamericano de Montevideo

Durante este martes se confirmó que los exministros del expresidente Gabriel Boric viajarán a Uruguay para participar, junto al líder del Frente Amplio (FA), en el Congreso Panamericano Montevideo 2026, que se realizará entre el 21 y el 23 de agosto.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el Congreso Panamericano entregó un adelanto de quiénes serán los invitados en esta tercera edición.

En la imagen compartida por la organización se identifica a tres exministros de la anterior administración: la extitular de la Segegob, Camila Vallejo; la excandidata presidencial y exministra del Trabajo, Jeannette Jara; y el exministro de Desarrollo Social y Segpres, Giorgio Jackson.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Congreso Panamericano (@congreso.panamericano)

Al ser consultadas sobre si viajarán a Montevideo para participar en la instancia junto al expresidente, las exautoridades confirmaron su asistencia, según consignó The Clinic. De esta manera, el foro propiciará un encuentro entre el exmandatario y su antiguo equipo de Gobierno, a cinco meses de su salida de La Moneda.

Este punto de reunión se dará en medio de los reparos que los exministros han realizado a la gestión del presidente José Antonio Kast y su agenda. Si bien Boric ha optado por una postura más cautelosa al referirse a Kast, sí ha compartido en sus redes sociales las críticas de otras autoridades al Gobierno.

¿Qué es el Congreso Panamericano?

El Congreso Panamericano es un encuentro que reúne a los líderes del progresismo del continente y contará con 150 participantes provenientes de 15 países. Asimismo, la semana pasada se informó que el exmandatario participará como invitado especial de la cumbre.

Según destacó el equipo de Gabriel Boric, el foro “se ha transformado en una plataforma para la coordinación democrática, creando una visión centrada en los desafíos comunes que afectan al hemisferio”.

Esta será la tercera edición de la cumbre. En sus versiones anteriores, desarrolladas en 2024 y 2025, contaron con invitados destacados como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la exprimera vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell.