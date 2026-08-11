Nuevo destino para Alexis Sánchez: Fichó por el Montreal en la MLS

(EFE) — El delantero nacional Alexis Sánchez, de 37 años y que militó en el Sevilla la temporada pasada, fichó por el Montreal de la Major League Soccer (MLS), según anunció este martes el club canadiense.

Sánchez firmó con el Montreal por lo que resta de temporada 2026 y la 2027, una temporada de transición para la MLS mientras adapta su calendario al de las grandes ligas europeas. El Montreal conserva una opción para ampliar su contrato en la temporada 2027-28.

“Estoy agradecido al club por la confianza que ha depositado en mí y tengo muchas ganas de poner mi experiencia al servicio del equipo para que podamos alcanzar nuestros objetivos y crear momentos inolvidables para nuestros hinchas”, dijo Sánchez en un comunicado.

“Estoy aquí para darlo todo por el club y por esta ciudad“, añadió el futbolista, quien también jugó en el Barcelona, Arsenal, Manchester United, Udinese, Inter de Milán u Olympique de Marsella, entre otros equipos.

Sánchez firma como “jugador franquicia” del Montreal, una regla conocida como “Ley Beckham” que permite a los clubes de la MLS contar con hasta tres futbolistas excluidos del tope salarial, lo que facilita la llegada de figuras internacionales a la liga.

El Montreal ocupa ahora mismo la penúltima posición de la Conferencia Este, con 16 puntos en 18 partidos, a siete de los puestos de postemporada.