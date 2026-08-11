Wall Street cierra en rojo por masivas ventas del sector tecnológico y estancamiento en las negociaciones en Medio Oriente

En rojo cerraron los principales índices de Wall Street este martes, con el S&P 500 registrando pérdidas por segundo día consecutivo, afectado por la venta masiva de acciones tecnológicas y con el mercado atento a la continua guerra con Irán.

El S&P 500, que agrupa a las 500 empresas públicas más grandes y representativas de Estados Unidos, bajó 0,32% hasta los 7.728 puntos.

Por su parte, el Dow Jones, que representa el rendimiento de 30 de las grandes empresas estadounidenses más estables y relevantes en la Bolsa de Nueva York, retrocedió 0,34% para terminar el día en los 53.791 puntos.

Mientras que el Nasdaq Composite, que marca la tendencia del sector tecnológico, fue el que más cayó, restando 0,60% hasta las 26.445 unidades.

Alphabet lideró las caídas del día

Entre las tecnológicas de mayor capitalización, Alphabet fue la más golpeada de la jornada, con una caída de 3,84% en su clase A. Le siguieron Amazon, que retrocedió 2,09%, y Netflix, que bajó 1,97%.

No todo el sector tecnológico cerró en rojo, ASML Holding subió 3,80%, Marvell Technology avanzó 1,80% y AMD sumó 1,01%, mientras que NVIDIA cerró prácticamente plana, con una baja marginal de 0,02%.

El mercado mantiene su mirada fija en el desarrollo de la guerra y en la posibilidad de que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.