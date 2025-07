Boric y aranceles al cobre: “Yo espero que los defensores del Presidente de Estados Unidos se alineen con las posturas de Chile”

El Presidente aseguró que "seguimos considerando a Estados Unidos como un socio importante, como un país amigo, independiente de las diferencias circunstanciales que puedan existir entre un presidente u otro, porque, como he dicho en reiteradas ocasiones, los presidentes pasan, las instituciones y los pueblos quedan".

El Presidente Gabriel Boric abordó la situación comercial de Chile, luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que impondrá un arancel del 50% al cobre a nivel mundial.

Luego de su anuncio, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), aseguró que “en la relación con EEUU no hay espacio para gustitos personales como los que hemos visto”.

Chile debe seguir negociando con foco en el interés de Chile y los chilenos. Sin ideologías, con estrategia y diplomacia. En la relación con EEUU no hay espacio para gustitos personales como los que hemos visto. — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) July 8, 2025

Durante este miércoles, se le preguntó al Presidente sobre dicha situación y los dichos de Matthei.

Al respecto, aseguró que “yo esperaría que los defensores, los que han sido defensores del presidente de Estados Unidos, en este caso se alineen con las posturas de Chile“.

“Y acá lo importante, más allá de la persona que usted menciona —no me refiero en particular a ella porque no es mi rol polemizar con ella—, lo importante es que todos defendamos el interés nacional“, añadió.

Del mismo modo, sostuvo que “como Presidente de la República, lo que hemos hecho, en conjunto con el ministro Mario Marcel, en conjunto con Máximo Pacheco, que está a cargo del directorio de Codelco, en conjunto con el ministro Alberto Van Klaveren, es defender en todas las instancias el interés de Chile”.

“Entonces estamos, por un lado, esperando las comunicaciones oficiales, que es cómo funciona y cómo debe funcionar la diplomacia a nivel internacional, y defendiendo el interés superior de Chile, diversificando nuestros mercados hacia diferentes sectores del mundo”, acotó.

Finalmente, subrayó que “seguimos considerando a Estados Unidos como un socio importante, como un país amigo, independiente de las diferencias circunstanciales que puedan existir entre un presidente u otro, porque, como he dicho en reiteradas ocasiones, los presidentes pasan, las instituciones y los pueblos quedan“.