Presidente Boric confirma que se mantendrá la PGU para 13 mil pensionados que fueron afectados por error en pagos

El Presidente anunció que el Gobierno investigará y cotejará información tras reclamos por pagos no recibidos de la Pensión Garantizada Universal, situación que afectó a miles de adultos mayores.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, anunció este miércoles que el Gobierno decidió investigar y cotejar datos para entregar tranquilidad a los beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), luego de detectarse errores que dejaron a miles de adultos mayores sin recibir el pago.

La situación se conoció durante la mañana, cuando el Instituto de Previsión Social (IPS) informó la adopción de medidas tras reclamos a nivel nacional por pagos no cursados.

En entrevista con Radio Futuro, Boric señaló que existe un debate en torno a un grupo de pensionados que no habría recibido la PGU por error. “Es básicamente que el 0,4% de pensionados, que son cerca de 13 mil, 16 mil, no habrían recibido la PGU”, afirmó.

El Mandatario explicó que la normativa establece la pérdida del beneficio para quienes hayan permanecido más de 180 días fuera de Chile en un período determinado. Sin embargo, indicó que existen reclamos de personas que aseguran no cumplir esa condición.

Criterio fue frenado hasta ser revisado

Boric precisó que la información utilizada proviene de la Policía de Investigaciones (PDI) y que, ante las inconsistencias denunciadas, el Ejecutivo optó por no aplicar el criterio de manera inmediata.

“Lo que decidimos como Gobierno es no aplicar esto y que se investigue y se cotejen bien los datos, para que puedan tener tranquilidad respecto de eso, de que acá no va a haber ningún tipo de error o irregularidad”, sostuvo.

Desde el Ejecutivo señalaron que el proceso de revisión busca restablecer la confianza en el sistema de pagos y asegurar que quienes cumplen los requisitos legales reciban oportunamente la PGU. No se informó el plazo en que concluirá esta verificación ni cuándo se regularizarán los pagos pendientes.