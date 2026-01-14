Contraloría detectó irregularidades en Departamento de Salud de Pemuco: Doctores se daban licencias médicas entre ellos

El ente contralor también evidenció inasistencias injustificadas por parte del personal y la falta de supervisión de distintas labores.

La Contraloría Regional de Ñuble advirtió la emisión de licencias médicas entre facultativos e inasistencias injustificadas en el Departamento de Salud Municipal de Pemuco (Región de Ñuble).

Los antecedentes quedaron al descubierto tras una auditoría realizada en junio de 2025, a partir de denuncias que apuntaban a la ausencia de profesionales en el Cesfam de la comuna, ya que todos estaban con licencia médica.

En concreto, se evidenció que entre 2024 y 2025 los médicos del Departamento de Salud de Pemuco se dieron licencias entre ellos sin tener respaldo clínico, a través de “mecanismos informales como llamadas telefónicas, mensajes de texto y videollamadas”.

Todo esto sin realizar exámenes físicos ni diagnósticos verificables y sin registros en los sistemas de atención, ya que “tres médicos que otorgaron dichas licencias médicas se encontraban con reposo médico” cuando las emitieron.

A ello se suma que dos médicos que estaban con reposo viajaron fuera de Chile en 2025.

Departamento de Salud de Pemuco: Detectan inasistencias injustificadas

El ente contralor también verificó la existencia de inasistencias injustificadas por parte del personal y “jornadas laborales con marcaciones parciales, atrasos y ausencias no descontadas, por un total de $5.651.476”.

Debido a ello, se señaló que “corresponde mantener la regularización respectiva y realizar las acciones necesarias para obtener el reintegro o la restitución de dicha suma, debiendo remitir la documentación en un plazo de 30 días hábiles desde la notificación del informe”.

La Contraloría detectó, además, que se contrató a un médico que mantenía situación migratoria irregular y, por lo tanto, “no contaba con autorización para realizar actividades remuneradas en el país. Sumado a lo anterior, dicho profesional de la salud no contaba con el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom) rendido en su totalidad”.

Por ello es que la Municipalidad tendrá que “velar por dar cumplimiento a lo indicado en su reciente reglamento de contratación de personal y dar estricto apego a lo estipulado por la normativa vigente”.

Adicionalmente, se evidenció la “falta de supervisión de las distintas labores del encargado de personal del Departamento de Salud local, ya que no se realizaron las validaciones respecto de los reportes de asistencias del personal”, junto con “la falta de supervisión por parte del director del Departamento de Salud, evidenciando falta de control al cumplimiento de la jornada laboral y control de permisos administrativos”.

La Contraloría ordenó la adopción de “medidas que permitan la supervisión de los distintos procesos de la mencionada dependencia, velando por el buen funcionamiento y actuación de los funcionarios”.