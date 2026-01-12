País contraloría general de la república

Contraloría realizó histórica fiscalización en la Antártica: Resultados se darán a conocer durante 2026

Por Valentina Sánchez Cárdenas

12.01.2026 / 15:55

{alt}

La institución indicó que el operativo se centró en cuatro áreas esenciales: operaciones y logística, medio ambiente, personal y obras públicas.

En un centenario hito, la Contraloría General de la República (CGR) realizó una histórica fiscalización en la Antártica Chilena.

En sus casi 100 años de historia, una delegación liderada por la contralora Dorothy Pérez llegó por primera vez hasta la Base Aérea Antártica Presidente Frei para ejercer su labor de control.

Según señalaron desde el ente contralor, este histórico despliegue “no implicó gasto público adicional, ya que se efectuó dentro de un traslado regular de la Fuerza Aérea en un avión Hércules, que llevaba víveres e insumos para la dotación antártica”.

La fiscalización se centró en cuatro áreas denominadas como “esenciales”: operaciones y logística, medio ambiente, personal y obras públicas.

Así, se inspeccionaron múltiples tareas, tales como la “revisión de todas las dependencias y obras, el proceso de control de pasajeros que llegan al territorio chileno antártico, el funcionamiento de la torre de control y los sistemas de rescate; además de estaciones meteorológicas, médicas y de agua; diversas operaciones de logística y financiamiento, junto con el cumplimiento de normas medioambientales en relación con la gestión de residuos, entre otras materias”.

Contraloría realizó histórica fiscalización en la Antártica/CGR

Contraloría realizó histórica fiscalización en la Antártica/CGR

También se hizo una revisión en terreno del estado de todas las instalaciones y se aplicaron cuestionarios e inspecciones visuales a las dependencias de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Armada y Fuerza Aérea de Chile (FACh).

¿Cuándo se conocerán los resultados? La Contraloría comunicó que los datos recabados serán parte de un informe de inspección “cuyos resultados se conocerán durante 2026”.

La institución indicó que la visita inspectiva es “parte de una de las dos etapas que contempla la fiscalización”. En el segundo ciclo habrá una visita de funcionarios de la Contraloría Regional de Magallanes y la Antártica Chilena y de la sede central a las bases O’Higgins y Prat.

Contraloría realizó histórica fiscalización en la Antártica/CGR

Contraloría realizó histórica fiscalización en la Antártica/CGR

Dicha visita tendrá como objetivo el mismo que en la Base Frei, es decir, revisar en detalle las instalaciones y la gestión de los recursos en dichos recintos.

La contralora expresó que la inédita acción no es solo un hito constitucional, “sino que es un hito oficial de Chile”.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País Alerta por 3 incendios forestales activos: Más de 400 hectáreas afectadas en Cauquenes
Caso de sarampión en Chile: ¿Qué tan contagioso es el virus y a quiénes afecta más?
La U y River Plate buscan romper récord de público en amistoso femenino
Milicia iraquí dice a EE.UU. que “la guerra contra Irán no es un paseo” ante advertencias de Trump
Colina implementa flota de motos eléctricas para reforzar el patrullaje preventivo en el sector Chamisero
LEGO anuncia nuevos sets en colaboración con Pokémon