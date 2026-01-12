Contraloría realizó histórica fiscalización en la Antártica: Resultados se darán a conocer durante 2026

La institución indicó que el operativo se centró en cuatro áreas esenciales: operaciones y logística, medio ambiente, personal y obras públicas.

En un centenario hito, la Contraloría General de la República (CGR) realizó una histórica fiscalización en la Antártica Chilena.

En sus casi 100 años de historia, una delegación liderada por la contralora Dorothy Pérez llegó por primera vez hasta la Base Aérea Antártica Presidente Frei para ejercer su labor de control.

Según señalaron desde el ente contralor, este histórico despliegue “no implicó gasto público adicional, ya que se efectuó dentro de un traslado regular de la Fuerza Aérea en un avión Hércules, que llevaba víveres e insumos para la dotación antártica”.

✈️CGR EN TERRENO | Nos desplegamos por primera vez en la historia para fiscalizar la Base “Presidente Frei”, en territorio antártico.

La fiscalización se centró en cuatro áreas denominadas como “esenciales”: operaciones y logística, medio ambiente, personal y obras públicas.

Así, se inspeccionaron múltiples tareas, tales como la “revisión de todas las dependencias y obras, el proceso de control de pasajeros que llegan al territorio chileno antártico, el funcionamiento de la torre de control y los sistemas de rescate; además de estaciones meteorológicas, médicas y de agua; diversas operaciones de logística y financiamiento, junto con el cumplimiento de normas medioambientales en relación con la gestión de residuos, entre otras materias”.

También se hizo una revisión en terreno del estado de todas las instalaciones y se aplicaron cuestionarios e inspecciones visuales a las dependencias de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Armada y Fuerza Aérea de Chile (FACh).

¿Cuándo se conocerán los resultados? La Contraloría comunicó que los datos recabados serán parte de un informe de inspección “cuyos resultados se conocerán durante 2026”.

La institución indicó que la visita inspectiva es “parte de una de las dos etapas que contempla la fiscalización”. En el segundo ciclo habrá una visita de funcionarios de la Contraloría Regional de Magallanes y la Antártica Chilena y de la sede central a las bases O’Higgins y Prat.

Dicha visita tendrá como objetivo el mismo que en la Base Frei, es decir, revisar en detalle las instalaciones y la gestión de los recursos en dichos recintos.

La contralora expresó que la inédita acción no es solo un hito constitucional, “sino que es un hito oficial de Chile”.