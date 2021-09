Este sábado 11 de septiembre se conmemoraron 48 años desde el golpe de Estado que derrocó el gobierno de Salvador Allende en el año 1973 y que dio inicio a la dictadura cívico-militar.

En este marco es que el candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, visitó el Museo de la Memoria junto a la diputada Carmen Hertz.

Allí, el abanderado de Apruebo Dignidad manifestó: “como sociedad todavía no sabemos toda la verdad, todavía no tenemos justicia ni las víctimas ni la sociedad entera, porque este no es un problema solamente de quienes fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos o de su familia; es un problema que afecta a la sociedad entera”.

El diputado se comprometió, en caso de ser electo presidente de Chile, a “luchar incansablemente por la verdad, la justicia, la memoria, la reparación y la no repetición”.

En esa línea, el militante de Convergencia Social (CS) prometió crear “un plan nacional de búsqueda de detenidos desaparecidos“.

Carmen Hertz, quien acompañó a la carta del Frente Amplio en su recorrido por el museo, manifestó que “el golpe criminal truncó en realidad un gobierno y un proyecto que era la culminación de luchas de décadas, de un proyecto democrático de transformaciones. Fue truncado, pero no fue destruido”.

Agregó que “hoy estamos ad portas de la transformación de un país en uno que sea, en definitiva, más feliz para todas y para todos, por eso es necesario defender la Convención, es necesario protegerla“.

En la instancia, Boric fue consultado por el rol de las FF.AA., a lo que el candidato respondió: “creo que no se han hecho los esfuerzos suficientes. No hay que pedirles por favor, hay que exigirles, porque están subordinadas al poder civil y, por lo tanto, vamos a recurrir a todas las instancias”

Por último, el magallánico donó al museo la máquina de escribir del periodista Augusto “Perro” Olivares, aparato en el que escribía los discursos para el ex mandatario Salvador Allende.