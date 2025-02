Boric, Petro, Lula, Sánchez y Orsi se reúnen “ante los desafíos de los extremismos y la polarización”

(EFE/CNN Chile).— El presidente Gabriel Boric; junto a los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de España, Pedro Sánchez; y el mandatario electo de Uruguay, Yamandú Orsi Martínez, sostuvieron este miércoles una reunión telemática para “reafirmar su compromiso” con la democracia, sus instituciones y el multilateralismo.

El encuentro de trabajo tuvo como objetivo “definir lineamientos y acciones conjuntas” para “hacer frente” a la desigualdad, la desinformación y “el uso malintencionado” de las redes sociales, “ante los desafíos de los extremismos y la polarización de las sociedades”, apuntó en un comunicado el Gobierno chileno.

Los líderes progresistas, que acordaron reunirse de manera presencial durante los próximos meses en Chile, buscaron “dar continuidad” al encuentro de Alto Nivel ‘En defensa de la democracia. Luchando contra el extremismo’, celebrado el 24 de septiembre de 2024 en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Precisamente, Boric, Petro y Lula da Silva coincidirán este sábado 1 de marzo en Montevideo para asistir a la toma de posesión de Yamandú Orsi. En representación de España acudirá a la investidura el rey, Felipe VI, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. E

En la cita, la izquierda latinoamericana intentará dar una señal de unidad, pese a las discrepancias en torno a Venezuela y a la forma de hacer frente a la beligerancia del estadounidense Donald Trump, mientras crece su preocupación por el avance de la ultraderecha en el mundo.

En redes sociales, el presidente se refirió al encuentro. “Son tiempos intensos los que nos tocan vivir. Enfrentamos desafíos que trascienden nuestras fronteras y por ende las soluciones también las trascenderán”, partió señalando.

“Desde la izquierda y el progresismo debemos estar articulados para proponer una nueva esperanza al mundo que necesariamente se contrapondrá al miedo, la desinformación, el unilateralismo y las desigualdades que otros promueven”, agregó.

Finalmente, detalló que pronto se reunirán en el país junto con otras y otros líderes del sector para “presentarle al mundo nuestras visiones, dialogando con la cultura, intelectuales y fuerzas sociales”.

