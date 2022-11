En su primer día de visita en La Araucanía, el presidente Gabriel Boric comparó la quema de iglesias y escuelas con las quemas de sinagogas por parte de los nazis en la década del ’30.

“Hoy día quemaron una escuela recién inaugurada, una iglesia, hubo cortes de ruta que generaron accidentes de tránsito. Yo le quiero decir a las personas que están detrás de esos atentados que si creen que privando de educación a los niños de La Araucanía rural, o privando de un templo donde practicar su fe a las personas, o privándolos del acceso al agua, van a lograr intimidarme a mí o a este gobierno, están muy equivocados“, manifestó el jefe de Estado.

“Son unos cobardes y los vamos a perseguir con todo el peso de la ley”, advirtió.

Fue en ese momento cuando comentó: “¿Sabe a lo que me recuerda la quema de la escuela y de la iglesia que vimos hoy día? Me recuerda a cuando en la década de 1930 los nazis quemaban sinagogas. Me recuerda a cuando en septiembre, octubre, de 1973, quemaban libros en la Plaza San Borja. A eso se parece esa gente y los vamos a perseguir y le vamos a ganar a la violencia”.

Finalmente, acotó que “la gran mayoría de quienes habitan en La Araucanía, y la inmensa y abrumadora mayoría del pueblo mapuche, quiere la paz y con ellos vamos a dialogar“.