Boric evita polemizar con Tohá por “alergia” en seguridad: “Dijo algo que en el fondo que la izquierda tiene que hacerse cargo”

El Presidente Gabriel Boric evitó polemizar con su exministra del Interior, Carolina Tohá, quien en París, Francia, realizó algunos cuestionamientos al rol de la izquierda en Chile.

En concreto, la militante PPD aseguró que en la izquierda “le tienen alergia a la policía, le tienen alergia al orden público, a hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley no es algo de derecha. Hacer cumplir la ley es la principal protección para los vulnerables. En el reino de la selva, quienes se salvan son los que no necesitan la ley”.

Durante el mediodía de este sábado, el Mandatario abordó el tema y afirmó que “creo que esa es una interpretación de las palabras de Carolina, que busca polemizar”.

“Carolina, yo creo que dijo algo que en el fondo que la izquierda tiene que hacerse cargo de esto. Y nosotros no hemos hecho cargo. Ella, como ministra de Interior se hizo cargo. Así que no creo que tengamos diferencia con ella en esto”, agregó.