El presidente Gabriel Boric no descartó que vaya a decretar estado de excepción constitucional en las regiones de Los Ríos y Los Lagos ante los distintos hechos de violencia registrados en la zona.

“Yo no descarto en ningún caso el uso de las herramientas que la Constitución me otorga para poder garantizar la seguridad de todas las personas”, sostuvo el mandatario al ser consultado sobre el tema en entrevista con Vértice TV este martes. “Creo que hay que verlo caso a caso, vamos a tener noticias al respecto esta semana”, agregó.

No obstante, el jefe de Estado fue enfático en señalar que, como país, “lo que no podemos hace es naturalizar los estados de excepción como si fueran la única solución a los problemas, porque la verdad es que pueden otorgar una mayor sensación de seguridad, pero no resuelven el problema de fondo”.

“En el gobierno anterior, vivimos en la Región de La Araucanía varios meses bajo estado de excepción y mira la situación con la que nos encontramos. Nosotros nos vimos en la obligación de mantenerlo, pero tampoco ha solucionado el conflicto”, continuó.

En ese sentido, el mandatario indicó que “como presidente de la República, tengo el deber no de hacer lo que sencillamente se pida, sino que ponderar los efectos que tienen las decisiones que uno toma”.

“Ahora, como lo digo, no lo descarto y vamos a tener noticias y eso le va a corresponder anunciarlo a la ministra del Interior durante esta semana, pero quiero que seamos cuidadosos en no naturalizar la excepcionalidad como norma”, añadió.

Finalmente, el presidente Boric reiteró que está consciente “que la preocupación de la mayoría de los chilenos y chilenas es la seguridad, y cuando vemos atentados, quemas de camiones, robo de madera o cuando vemos incluso atentado a personas, es algo que es absolutamente inaceptable y que va a ser perseguido. Ahí quiero decirles a todos quienes se preocupan de proteger y resguardar la ley, que van a contar con todo mi apoyo para combatir la delincuencia”.