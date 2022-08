“No me arrepiento de lo que dije”. De esta forma respondió la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, a las críticas que recibió tras pedir al contralor que “pare el hueveo”, luego del dictamen emitido sobre la labor de los jefes comunales en el marco de la campaña electoral del plebiscito del 4 de septiembre.

La Contraloría General de la República (CGR) determinó que Pizarro actuó de forma improcedente al liderar el evento La Pintana Aprueba, porque “se pretende dar a entender que es la comuna de la cual ella es alcaldesa la que apoya tal opción”.

Al respecto, la democratacristiana manifestó en entrevista con CACO TV que “la Contraloría ralló la papa -perdón, capaz que me manden de nuevo a Contraloría después de este programa-, pero están rallando la papa”.

“El contralor me restringe mi libertad de expresión, yo creo que de verdad está rallando la papa. No me puedo sacar fotos con una bandera del Apruebo en La Pintana, ¿qué onda?, ¿dónde la vio? De verdad (…) Pare el hueveo”, sentenció.

“No me arrepiento de lo que dije”

Tras las críticas que recibió por parte de personeros políticos, la alcaldesa Pizarro señaló a Las Últimas Noticias que el programa por el cual fue entrevistada “es de humor sarcástico, humor negro. Yo lo enfatizo porque estoy consciente de lo que dije y no me arrepiento de nada”.

En ese sentido, aclaró: “Yo me quejo del actuar de Contraloría, pero no me refiero al contralor (Jorge) Bermúdez. No me arrepiento de lo que dije, porque es la forma y no el fondo. Me refiero a René Morales Rojas de la Primera Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, quien redactó el dictamen”.

Respecto a la solicitud de reposición que presentó en el ente regulador por el dictamen, la jefa comunal dijo estar “a la espera de que me den el derecho a defenderme y conocer la acusación que se me hizo. De lo contrario, voy a recurrir a la Corte de Apelaciones”.

“Yo puedo entender que en mi horario de trabajo no puedo usar mis redes sociales (para la campaña), pero lo que no acepto que vulneren mi derecho de que fuera de mi horario laboral no me permiten que me ponga al lado de un lienzo o bandera que diga ‘La Pintana Aprueba’”, continuó.

Finalmente, la alcaldesa respondió a quienes la critican por sus dichos y acusó que existen aseveraciones más violentas con las cuales la han emplazado.

“Se horrorizan cuando alguien dice algo, pero en el diario vivir estas palabras son comunes. Lo que pasa es que hay mucho cinismo (…). A mí me tratan de india, de bruta, de delincuente, que son palabras violentas”, concluyó.