El presidente electo, Gabriel Boric, aseguró estar disponible para dialogar con quienes quieran “hacer de Chile un mejor país”, incluyendo a lo que será la futura oposición de su gobierno.

Tras su arribo a Santiago, el futuro mandatario envío un mensaje por las celebraciones de Año Nuevo que iniciarán la noche de este viernes en el territorio.

“Ha sido un año intensísimo, yo creo que este es un momento de cambio de ciclo político y que se vienen cosas buenas para Chile, pero para que esas cosas buenas sucedan depende de que actuemos en unidad, que actuemos de buena fe, manteniendo las diferencias en los planos del respeto y la política y nunca de la agresión y la violencia”, expresó.

Sin embargo, continuó, “no me cabe ninguna duda de que la mayoría de los chilenos y chilenas están en esa disposición, lo he sentido en estos días”.

“He sentido el cariño, la esperanza de quienes votaron por nosotros, de quienes no votaron por nosotros, de quienes no fueron a votar y eso por lo menos a mí me enorgullece y creo que habla muy bien de nuestro país”, agregó.

Bajo ese punto, el presidente electo indicó que ha tenido “la oportunidad de hablar con muchos mandatarios y mandatarias extranjeros y Chile es un motivo de orgullo que tenemos que cuidar”.

“Tenemos que hacer muchas transformaciones, algunas muy profundas, pero tenemos que cuidar lo que hemos avanzado y en eso les garantizo que vamos a dar lo mejor de nosotros, tanto yo, Irina, como mi equipo, para poder tener el mejor gobierno y un gobierno a disposición de ustedes, de la gente. Que no sea un gobierno se sirva, sino que sea un gobierno que sirva al pueblo de Chile”, manifestó.

“Estamos disponibles para dialogar”

Posteriormente, se le consultó a Boric si ha tenido encuentros o conversaciones con otros partidos de cara a lo que será su gobierno a partir de marzo próximo. “Nosotros estamos disponibles para dialogar con todos quienes estén disponibles para hacer de Chile un mejor país y eso por cierto que incluye a los partidos de la futura oposición y oficialismo”, respondió.

Ante ello, se le preguntó si ya se están haciendo los contactos con las colectividades, por lo reveló que, como equipo, “hemos tenido contactos informales, pero en algún momento vamos a formalizarlo”.

“Hay muchas especulaciones en estas cosas, entonces, cuando de repente se forman especulaciones de ‘vamos a tener un encuentro formal la próxima semana’, no. Estamos conversando, generando la disposición de buena voluntad para poder colaborar en lo que a Chile le importa, que es que salgamos adelante, que logremos mejorar nuestras pensiones, que encontremos una solución al tremendo conflicto que existe en la macrozona sur entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche, que podamos mejorar el sistema de salud, acortar las listas de espera, mejorar la educación pública”, continuó.

“Son todos temas que más allá que tengamos diferentes caminos, nos convocan a todos y en eso uno tiene que estar dispuesto a escuchar también buenas ideas que no vengan solamente del mismo lado y yo estoy muy disponible a eso”, concluyó.