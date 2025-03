“No me van a poner en contra de compañeras”: Boric defiende a Cariola e Hassler tras revelación de chats en los que critican su gestión

A través de sus redes sociales, el mandatario comentó que "es natural" que, en momentos de confianza, se critiquen "duramente a terceros", pero subrayó que si existieran delitos, estos deben ser investigados con imparcialidad.

El Presidente Gabriel Boric respondió a los polémicos chats que se revelaron la noche de este viernes entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa Irací Hassler, en los que catalogaron al mandatario como “una mierda de persona“, expresando duras criticas a su gobierno.

“Que en un momento determinado, entre dos personas de confianza, se critique muy duramente a un tercero, me parece de lo más natural. Si hubiese delitos, que se investigue con la imparcialidad que corresponde a la Justicia, sin sesgos”, ssostuvo en redes sociales.

El mandatario agregó que pese a esto “a mí no me van a poner en contra de compañeras de ruta porque un día en confianza hayan hablado mal de mí o de mi gente de confianza. Un abrazo grande a Karol e Irací”.

— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 15, 2025

Cabe mencionar que las conversaciones, que fueron extraídas por la PDI del teléfono de la parlamentaria, incautado durante el allanamiento a su departamento, fueron publicados por La Tercera esta jornada, y revelan como ambas figuras del Partido Comunista critican al Gobierno, calificándolo como “lo peor que nos ha pasado“.

Los cuestionamientos apuntan en particular a los indultos otorgados a presos del estallido social, lo que les valió la salida de la ministra de Justicia, Marcela Ríos.

Mientras tanto, la diputada ha solicitado que se eliminen aquellos mensajes que no estén relacionados con la investigación por corrupción.

A continuación revisa los chats del 30 de diciembre de 2022:

KC: Descansa.

KC: También lo necesitas.

KC: No llegues al extremo que he llegado yo.

KC: Que ya no puedo más.

KC: Toma medidas antes.

KC: Si puedes.

IH: Aay, querida.

IH: Eres muy fuerte.

IH: No sé cómo logras ser tan potente.

IH: A mí esto me ha costado mucho y es tanto menos tiempo de ataques, odios y responsabilidades.

IH: Y sales siempre con fuerza, logrando todo.

IH: Con alegría, con entereza, claridad.

IH: Has trabajado mucho y ya tienes un reconocimiento indudable.

IH: Tienes que parar un momento.

KC: Bueno, ¡¡¡no sé si es tan así!! Ahora veo todo un poco más oscuro. Pero si para afuera se ve como dices, al menos me da un respiro.

IH: Y estar orgullosa de lo que has hecho.

IH: Has dejado ya huellas en este país.

IH: Eres seca, Karito.

KC: Estoy muy decepcionada del proyecto político.

IH: A mí me da fuerza saber que siempre estás conmigo, pq eso cuesta mucho empujarlo.

IH: Y lamento mucho no poder quizá transmitirte esa misma fuerza y apoyo, creo q por lo difícil q me es sobrevivir en este espacio.

IH: Pero quiero que sepas que cuentas conmigo.

IH: Pucha, sí… está todo tan difícil y desdibujado.

IH: Creo q todos tratando de responder en la coyuntura sin un camino claro, sobre todo desde el gobierno.

KC: Lo sé y lo valoro mucho.

KC: Este gobierno es lo peor que nos ha pasado.

IH: Me da tanta lata q se haya perdido la opción al principio de empujar cambios. En Colombia, Petro q salió mucho después ya tiene su reforma tributaria lista, acá no se ha logrado prácticamente nada.

KC: Puros costos. Para que otros se den gustitos.

IH: Lo del indulto puede estar bien, pero debió ser el primer mes de gobierno.

KC: El P es una mierda de ser humano.

IH: Ahora todo es desangrandl (sic).

KC: Obvio.

KC: Ahora será puro costo.

KC: Algo que es tan justo.

IH: Ohhh, ¿tanto así piensas?

KC: Síi.

KC: Quiero estar lo más lejos posible de toda esa gente.

IH: Yo trato de tenerle algo de fe, pero cuesta.

KC: Los encuentro asquerosos.

IH: Te tengo q contar mi conversa del otro día, me reuní con Camila y Matías.

KC: Despiadados, soberbios, calculadores y deshonestos.

IH: Sí, hay harto de eso, es verdad.

IH: Saben cómo hacerla pa salvarse solos.

KC: Uffff.

KC: Me la imagino.

KC: Un par de entreguistas.

KC: Sin principios.

IH: Sí, me llamó la atención como la preocupación por el show, abiertamente diciendo q en gestión no siempre puedes hacer tantas cosas así q hay q hacer espectáculo. Q no digo q no se haga, pero era algo muy prioritario para Matías. Y me calza con donde llevan al Presidente, a ene cosas light de imágenes q no te justifican el estar aquí.

KC: 😓

KC: Asqueroso.

KC: Matías es un cuico culiao.

KC: Sin experiencia política.

KC: Dirigiendo un país.