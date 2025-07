Boric da por superado impasse con comandante en jefe de la FACH: “El enemigo son los narcotraficantes, no una declaración”

El Presidente señaló que habló durante la noche con el comandante Hugo Rodríguez y que le había manifestado que no tenía ninguna intención de generar polémica.

El Presidente Gabriel Boric se refirió a la controversia surgida en las últimas horas a raíz de la detención de funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), quienes están acusados de narcotráfico.

En este contexto, el comandante en jefe de la FACH, general Hugo Rodríguez, señaló ayer ante el Congreso que “el Presidente en esto no tiene injerencia respecto de dar una indicación o no, porque esto tiene que ver con los tribunales de Justicia (…) Claro, es superior jerárquico, pero yo como superior de la Fuerza Aérea tampoco tengo relación con la Fiscalía de Aviación, sino que es el Poder Judicial”.

Esto, luego que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señalara que Boric había instruido a que la Fuerza Aérea entregara todos los antecedentes a la Fiscalía para su investigación respectiva.

Sobre esta situación, este miércoles el Presidente Boric señaló que “hablé con él. Me escribió durante la noche para señalarme que él no tenía ninguna intención de generar una polémica conmigo, lo que está claro. Y yo creo que acá se pierde el foco respecto de qué es lo importante”.

“Acá tenemos un caso tremendamente grave en donde funcionarios de la Fuerza Aérea, están involucrados en casos no de consumo de drogas sino de tráfico de drogas. Y nosotros no vamos a permitir que el narcotráfico permee nuestras instituciones armadas ni otras, porque en esto no solamente las instituciones armadas pueden ser blancos del narcotráfico, sino también otras instituciones como el Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial, las municipalidades. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos respecto a esto”, acotó.

Del mismo modo, aseguró que “yo tengo plena confianza en el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, tengo plena confianza en mi ministra de Defensa, y tengo por sobre todo la convicción de que estamos los tres en absolutamente la misma línea: que es cuidar a las instituciones, a la Fuerza Aérea, al Ejército, a la Armada y a las instituciones de la República, porque eso es lo importante. Entonces yo no voy a entrar en polémicas de esas características”.

Boric a la FACH: “Se tiene que entregar toda la información”

Posteriormente, se le consultó por los dichos de la fiscal Regional de Tarapacá, María Trinidad Steinert, quien señaló en conversación con CNN Chile que “me faltan antecedentes. Vienen solamente cinco páginas“.

Al respecto, el Presidente Boric recalcó que “se tiene que entregar toda la información que esté disponible. Y yo lo que he visto en el comandante en jefe de la Fuerza Aérea es la disposición a actuar en esa línea“.

“Y no me cabe ninguna duda de que si falta algo, eso se va a hacer durante el día. Otra cosa es la competencia, que eso es un tema propiamente jurisdiccional. Como en Chile, ustedes saben, hay independencia de poderes, se tiene que resolver mediante los trámites que correspondan en el Poder Judicial”, subrayó.

Finalmente, aseguró que “por eso yo llamo a todos los sectores políticos a la responsabilidad en esto, que no nos pusiéramos a pelear entre nosotros cuando el enemigo está al frente. El enemigo son los narcotraficantes, el enemigo es el crimen organizado. No una declaración más, una declaración menos de tal persona. Eso no tiene sentido”.