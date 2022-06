Este miércoles, el presidente Gabriel Boric participará en la ceremonia inaugural de la IX Cumbre de las Américas que se realiza en Los Ángeles de Estados Unidos.

La instancia se enmarca en la tercera jornada de su gira presidencial por América del Norte, luego de su paso por Canadá, donde sostuvo distintos encuentros, entre ellos, con el primer ministro Justin Trudeau; y este martes en la ciudad misma del estado de California con el alcalde Eric Garcetti.

La agenda del presidente para este miércoles comienza con su participación en el panel Driving Growth: Enabling Small and Medium Enterprises, en el marco del IV CEO Summit of the Americas.

Luego, asistirá a un conversatorio en el Campus UCLA de la Universidad de California.

Finalmente, el mandatario asistirá a la ceremonia inaugural de la IX Cumbre de las Américas que se realizará en el Microsoft Theatre.

En el marco de la Cumbre, el mandatario sostendrá encuentros con otras autoridades americanas, siendo una de las más esperadas su reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Pese a ello, todavía no existen mayores detalles de la instancia.

También se espera que Boric se reúna con Jair Bolsonaro (Brasil).

De hecho, el presidente de la República dará su discurso ante el foro internacional el próximo viernes 10 de junio tras la intervención del mandatario brasileño, Trudeau y Biden.