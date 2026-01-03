País Venezuela

Presidente Gabriel Boric condena ataque a Venezuela por parte de Estados Unidos: “Llamamos a buscar una salida pacífica”

Por Michel Nahas Miranda

03.01.2026 / 08:13

El pronunciamiento se produce en medio de la escalada de tensión internacional tras las denuncias del Gobierno venezolano por ataques militares atribuidos al país norteamericano.

El Presidente Gabriel Boric expresó la preocupación y condena del Gobierno chileno por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela, y realizó un llamado a buscar una salida pacífica a la crisis que atraviesa ese país.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario señaló: “Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país”.

En la misma publicación, Boric reafirmó la adhesión de Chile a principios básicos del Derecho Internacional, entre ellos la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la integridad territorial de los Estados.

Asimismo, sostuvo que “la crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera”.

