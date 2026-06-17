El posible último gran golpe antes de GTA 6: Rockstar anuncia atraco a una galería de arte en Grand Theft Auto Online

Rockstar Games anunció The Kortz Center Heist, una nueva actualización de GTA Online que llegará en julio y que podría marcar uno de los últimos grandes golpes del popular modo online antes de la llegada de GTA VI.

La compañía presentó el contenido a través de Rockstar Newswire bajo el título The Next Big Score, adelantando que los jugadores deberán infiltrarse en el Kortz Center, un reconocido complejo cultural ubicado en las colinas de Pacific Bluffs, dentro de Los Santos.

De acuerdo con Rockstar, el nuevo golpe permitirá asaltar la colección de arte del recinto, donde se exhiben obras internacionales de alto valor.

¿De qué trata The Kortz Center Heist?

Para acceder al nuevo atraco, los jugadores deberán añadir un Art Studio a su propiedad tipo Mansion. Desde ahí podrán preparar la operación, estudiar el complejo del Kortz Center y elegir un enfoque para ejecutar el golpe.

La actualización estará construida como un atraco de varias etapas, con fases de infiltración, robo y escape desde los terrenos del recinto.

“El momento ha llegado para asaltar la estimada colección de esta prestigiosa galería para beneficio personal”, señaló Rockstar en su anuncio.

La compañía también adelantó que, durante las próximas semanas, GTA Online recibirá eventos especiales para preparar la llegada del nuevo contenido, con bonificaciones de GTA$, descuentos y recompensas exclusivas vinculadas al programa Fine Art Collector.