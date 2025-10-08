Boric anuncia reforma constitucional para despliegue permanente de FF.AA. en frontera tras inaugurar sistema SIFRON en Colchane

El Presidente chileno destacó una inversión de US$13 millones en tecnología de vigilancia y confirmó el envío de un proyecto que permitirá a militares realizar controles de identidad sin autorización trimestral del Congreso.

El Presidente Gabriel Boric inauguró este martes las etapas II y III del Sistema Integrado de Frontera (SIFRON) en Colchane, reforzando la seguridad limítrofe con drones, cámaras de alta resolución y Puestos de Observación Fronteriza. En un discurso acompañado por los ministros de Defensa y Seguridad, el Mandatario enfatizó que “el control de nuestras fronteras ha sido una prioridad de este gobierno” y anunció una reforma constitucional para desplegar efectivos militares de forma permanente en la zona.

La iniciativa, que requirió una inversión de US$13 millones, incluye 52 vehículos todoterreno, 18 drones operativos y cámaras térmicas de largo alcance distribuidas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Boric destacó que estos recursos permitieron reducir en casi 50% los ingresos irregulares comparando 2024 con 2021, añadiendo que “quien diga que no se ha avanzado en control fronterizo está mintiendo”.

Según reportó La Tercera, el proyecto SIFRON, operativo desde 2023, implementó cinco etapas progresivas: movilización, tecnovigilancia, vigilancia aérea, mando control y habitabilidad. El teniente Fernando Bernal explicó que el sistema permite detectar “tempranamente” a personas que intentan cruzar por pasos no habilitados, coordinando su redirección a complejos fronterizos para procedimientos regulares con la PDI.

El proyecto de reforma que ingresará al Congreso

El anuncio más significativo correspondió a la reforma constitucional que enviará el gobierno en los próximos días, la cual facultará a las Fuerzas Armadas para “realizar controles de identidad y registro, efectuar detenciones en flagrancia y colaborar con la PDI”.

De esta manera, el gobierno no deberá recurrir a Estados de excepción Constitucional que deban ser renovados trimestralmente por el Congreso. Boric confió en que el Congreso tramitará rápidamente la iniciativa, subrayando que “contra el crimen organizado no hay cuartel”.

El Mandatario también valoró los acuerdos diplomáticos con Bolivia para reconducción de migrantes y reiteró que Chile solo acepta migración “ordenada y por cauces legales”, advirtiendo que la irregularidad facilita la infiltración de grupos delictivos.