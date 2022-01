La Encuesta Criteria hizo publico el informe de su primer sondeo desde el triunfo de Gabriel Boric a José Antonio Kast en el balotaje presidencial del 19 de diciembre. El muestreo recolectó sus datos entre el 30 de diciembre y el 3 de enero.

Entre las novedades está el repunte de la percepción positiva del presidente electo, que aumentó nueve puntos desde la última medición y se situó en 43%.

En tanto a las emociones que predominaron una vez conocido que el abanderado de Apruebo Dignidad se ocuparía de la primera magistratura nacional, estuvieron alegría y sorpresa (23%) y solo alegría (21%). En contraste, tristeza y mbiedo alcanzó una preferencia de 14 puntos.

La firma preguntó también el nivel de satisfacción que dejó la elección presidencial, apartado en el que un 52% dijo sentirse satisfecho mientras que un 48% aseguró sentir insatisfacción.

Respecto a la abstención, un 46% manifestó no sentirse representado por las cartas presidenciales, un 14% declaró no hacerlo por tener inhabilidad para votar, un 12% afirmó haber estado en una ciudad diferente a su local de votación y un 6% no lo hizo por poca frecuencia de locomoción colectiva.

Aprobación presidente Piñera

Esta edición de la encuesta trajo buenas noticias para el mandatario al volver a situarse en números previos al estallido social, pues su aprobación se elevó al 22%, es decir, su registro más alto durante el pasado año. En cuanto a su rechazo, cayó al 64%.

Su Gobierno, en tanto, también obtuvo registros históricos al ser respaldado por el 26% de los consultados. En cambio, un 63% mantiene su visión negativa sobre la gestión del Ejecutivo.