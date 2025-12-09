“Absolutamente inaceptable”: Bomberos de Valparaíso denuncia que uno de sus voluntarios provocó incendio forestal en Pocochay

La institución confirmó que el siniestro fue originado de forma intencional por un integrante de sus filas. El voluntario fue desvinculado y el caso quedó en manos del Ministerio Público.

El Cuerpo de Bomberos de La Cruz, en la Región de Valparaíso, confirmó que uno de sus voluntarios provocó de manera intencional el incendio forestal registrado el fin de semana en el sector El Naranjal de Pocochay.

A través de un comunicado, la institución expresó su “profunda preocupación” por los hechos y señaló que las primeras diligencias permitieron establecer la participación directa del voluntario.

“Nuestra labor se fundamenta en el servicio desinteresado, la protección de la vida y los bienes, y el compromiso irrestricto con la comunidad. Cualquier conducta que se aleje de estos pilares es absolutamente inaceptable”, indicaron.

Bomberos informó que el voluntario fue desvinculado de inmediato y que el caso se puso en conocimiento del Ministerio Público. La institución aseguró que está a disposición de la Fiscalía para el esclarecimiento completo de los hechos y la eventual aplicación de sanciones.

El incendio afectó una zona rural de Pocochay, donde equipos de emergencia trabajaron para evitar la propagación hacia zonas habitadas.