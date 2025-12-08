Decretan alerta roja para comuna de la Región de la Araucanía por incendio forestal

Desde el Senapred detallaron que el incendio ocurre "dentro o a menos de 2 kilómetros" de un área silvestre protegida (ASP).

Este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Roja para la comuna de Curarrehue, en la Región La Araucanía, debido a un incendio forestal.

Detalles del incendio en La Araucanía

Según la información entregada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el incendio, llamado RN Villarrica – Panqui, abarca una superficie de 0,01 hectáreas, estando dentro o a menos de 2 kilómetros de un área silvestre protegida (ASP).

Desde el Senapred detallaron que, en consideración a estos antecedentes y con base en la información técnica proporcionada por Conaf, es que decidieron decretar la alerta desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten.

Mencionaron que con esta declaración de Alerta Roja, se “movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sinapred. De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.