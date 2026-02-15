País estación central

Bomberos combate incendio en edificio de Estación Central: Se realizó evacuación preventiva de los residentes

Por Arelí Zúñiga

15.02.2026 / 13:32

{alt}

Las llamas se habrían originado en un departamento del piso 15 y amenazan con propagarse a los pisos superiores.

Este domingo, un incendio de gran magnitud afecta un edificio ubicado en la comuna de Estación Central generando evacuaciones y alterando la circulación en la zona.

Las llamas se originaron en un departamento del piso 15 del inmueble, con el riesgo de propagarse hacia los pisos superiores, según información difundida por Bomberos.

Ante la emergencia, se implementó una evacuación preventiva de los residentes del edificio, mientras que los equipos de emergencia se centraban en controlar el fuego y evitar su expansión.

El siniestro también ha generado severas congestiones viales en los alrededores, afectando especialmente los accesos y salidas de los terminales de buses cercanos, debido al despliegue de equipos de emergencia y las restricciones de tránsito impuestas en el área.

En total, seis compañías de Bomberos fueron enviadas al lugar, y debido a la magnitud del siniestro, se sumaron tres máquinas adicionales, incluidas dos unidades de Bomberos de Ñuñoa, para reforzar los esfuerzos y controlar la propagación del incendio.

DESTACAMOS

País En medio de polémica por ayuda humanitaria a Cuba: El día que el Gobierno de Sebastián Piñera envió 17 toneladas de ayuda a Venezuela

LO ÚLTIMO

Servicios Tras vacaciones de verano: ¿Cuándo es el próximo feriado?
Cordero y Steinert se reunirán este lunes para iniciar transición de mando del Ministerio de Seguridad Pública
Fallece Carlos Cortés, director de Blanco y Negro, enlutando la antesala de Colo Colo contra Unión La Calera
Muere Hideki Sato, el "padre del hardware" de Sega y creador de sus consolas legendarias
Israel reabre el proceso para registrar tierras de Cisjordania por primera vez desde 1967
Trump anuncia más de US$5.000 millones de su Junta de Paz para reconstruir Gaza