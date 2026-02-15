Bomberos combate incendio en edificio de Estación Central: Se realizó evacuación preventiva de los residentes

Las llamas se habrían originado en un departamento del piso 15 y amenazan con propagarse a los pisos superiores.

Este domingo, un incendio de gran magnitud afecta un edificio ubicado en la comuna de Estación Central generando evacuaciones y alterando la circulación en la zona.

Las llamas se originaron en un departamento del piso 15 del inmueble, con el riesgo de propagarse hacia los pisos superiores, según información difundida por Bomberos.

Ante la emergencia, se implementó una evacuación preventiva de los residentes del edificio, mientras que los equipos de emergencia se centraban en controlar el fuego y evitar su expansión.

🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 10 Compañías ante #Incendio que afecta departamento de piso 15 en edificio de Nicasio Retamales y Obispo Javier Vásquez, en la comuna de #EstaciónCentral.@Comandantecbs @muniecentral pic.twitter.com/32hNjvyHJz — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) February 15, 2026

El siniestro también ha generado severas congestiones viales en los alrededores, afectando especialmente los accesos y salidas de los terminales de buses cercanos, debido al despliegue de equipos de emergencia y las restricciones de tránsito impuestas en el área.

En total, seis compañías de Bomberos fueron enviadas al lugar, y debido a la magnitud del siniestro, se sumaron tres máquinas adicionales, incluidas dos unidades de Bomberos de Ñuñoa, para reforzar los esfuerzos y controlar la propagación del incendio.