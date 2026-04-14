Bomberos confirma hallazgo de cuerpo en casona incendiada en Santiago el pasado 6 de abril

Las autoridades advirtieron que no se descarta la presencia de más personas al interior del edificio.

A una semana del incendio que afectó a una casona en el centro de la capital, equipos de emergencia encontraron este martes un cuerpo al interior de la estructura colapsada, en medio de un operativo de búsqueda especializado.

El procedimiento se inició tras una solicitud de la Fiscalía Centro Norte y la Municipalidad de Santiago, lo que activó al Grupo de Trabajo Operacional USAR del Cuerpo de Bomberos de Santiago para rastrear posibles víctimas en el inmueble ubicado en la intersección de Cumming con Catedral.

Las labores estuvieron marcadas por la complejidad del terreno.

“Es una estructura que tenía tres pisos; el tercer piso colapsó sobre el segundo y parte del segundo sobre el primero”, explicó el cuarto comandante del CBS, Sebastián Mocarquer, detallando el nivel de destrucción que enfrentaron los equipos.

Según indicó, Bomberos debió estabilizar el primer nivel antes de avanzar hacia sectores críticos.

“Eso permitió que en horas de la tarde iniciaran labores de búsqueda, particularmente en el segundo piso, que es el lugar de interés que señalaron testigos y Carabineros”, agregó.

Fue precisamente en esa zona donde se concretó el hallazgo.

“Producto de esa búsqueda, el Cuerpo de Bomberos de Santiago hoy en la tarde puede confirmar que ha encontrado una primera víctima de sexo masculino”, afirmó Mocarquer, precisando que el cuerpo se encontraba en proceso de ser liberado para permitir las pericias correspondientes.

Pese a este avance, las autoridades advirtieron que el trabajo no ha concluido.

“No se puede descartar la presencia de más cuerpos al interior de la casona”, puntualizó el comandante.