Bolsillo Electrónico de Combustibles: Más de 80 mil personas han recibido el bono de $100 mil

El Ministerio de Transportes dio a conocer que 80.697 personas han sido beneficiadas con el Bolsillo Electrónico de Combustibles.

En total, reciben un bono de $100.000 en el marco del plan Sale Adelante, que se entrega a dueños y conductores de taxis básicos, colectivos y de transporte escolar.

Las autoridades detallaron que de ese total, 48.284 corresponden a la primera nómina y 32.413 a la segunda, que se informó esta jornada.

El subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, afirmó que “este es un aporte directo a la economía de los dueños y conductores de taxis básicos, colectivos y transporte escolar, cuyo fin es evitar un impacto mayor en las familias que los utilizan”.

También recordó que las postulaciones continúan abiertas. El proceso se puede realizar en la página web del Ministerio.

El Bolsillo Electrónico de Combustibles permite a los beneficiarios recibir un bono de $100.000 mensuales mientras dure la contingencia —con un plazo de 6 meses— o hasta el mes siguiente que el petróleo Brent llegue a un precio promedio de 80 dólares por barril.